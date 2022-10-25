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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Жителям Ростовской области советуют передавать показания электросчетчиков с 23-го по 25-е число

ЖКХ

На Дону повысить соцнорму на электроэнергию теперь можно дома

Опубликовано

Чтобы увеличить социальную норму, не обязательно лично приходить в офис компании «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Достаточно зайти в личный кабинет компании на сайте rostov.tns-e.ru, заполнить заявление и прикрепить к нему необходимые документы.

Право на увеличение социальной нормы электроэнергии с применением повышающего коэффициента 1,5 предусмотрено для:

  • многодетных семей;
  • семей, имеющих в своем составе инвалидов или детей-инвалидов;
  • приемных семей и семей с детьми, оставшимися без попечения родителей;
  • одиноко проживающих пенсионеров.

Также право на повышенную социальную норму имеют собственники аварийного жилья и жилья со степенью износа от 70%.

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