ЖКХ
На Дону повысить соцнорму на электроэнергию теперь можно дома
Чтобы увеличить социальную норму, не обязательно лично приходить в офис компании «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Достаточно зайти в личный кабинет компании на сайте rostov.tns-e.ru, заполнить заявление и прикрепить к нему необходимые документы.
Право на увеличение социальной нормы электроэнергии с применением повышающего коэффициента 1,5 предусмотрено для:
- многодетных семей;
- семей, имеющих в своем составе инвалидов или детей-инвалидов;
- приемных семей и семей с детьми, оставшимися без попечения родителей;
- одиноко проживающих пенсионеров.
Также право на повышенную социальную норму имеют собственники аварийного жилья и жилья со степенью износа от 70%.