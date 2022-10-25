Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 25 октября 2022 года.

• День таможенника Российской Федерации. Установлен указом президента РФ от 4 августа 1995 г. Приурочен к годовщинам двух исторических событий: выходу указа царя Алексея Михайловича, положившего начало созданию в России единой таможенной системы (1653) и учреждения указом президента РФ Бориса Ельцина Государственного таможенного комитета РСФСР (1991).

Знаменательные даты и события

• 105 лет назад (1917) вышел первый номер газеты «Пролетарий» (12 октября по ст. ст.) – печатного органа Оренбург — ского комитета РСДРП (б). Ныне областная общественно-политическая газета «Южный Урал».

• 100 лет назад (1922) принята первая конституция Ирландии (вступила в силу в декабре 1922 г., действовала до 1937 г.).

• 85 лет назад (1937) в ходе Гражданской войны в Испании советский летчик-доброволец Евгений Степанов совершил первый в мире воздушный таран в ночное время. На истребителе И -15 он сбил в небе над Барселоной трехмоторный бомбардировщик Savoia-Marchetti SM.81.

• 60 лет назад (25–26 октября 1962 г.) при содействии исполняющего обязанности генерального секретаря ООН У Тана СССР и США обменялись сообщениями о готовности к компромиссу, в рамках которого советская сторона должна была вывезти ядерное оружие с Кубы в обмен на гарантию неприкосновенности острова со стороны Вашингтона.

• 55 лет назад (1967) в Ленинграде открыт Большой концертный зал «Октябрьский». В этот день здесь состоялся первый концерт, организованный для строителей зала.

• 45 лет назад (1977) на 5 -м научно-исследовательском испытательном полигоне Минобороны СССР (Байконур) успешным пуском начались испытания межконтинентальной баллистической ракеты МР-УР -100УТТХ (15А16, РС — 16Б), проектирование которой вело КБ «Южное» под руководством Владимира Уткина. Находилась на вооружении с 1980 г.

• Год назад (2021) военные в Судане отстранили от власти гражданских лиц. Председатель правящего Суверенного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о роспуске этого органа и правительства и о введении в стране чрезвычайного положения. Также было приостановлено действие ряда статей конституционной декларации 2019 г., призванной стать законодательной базой на переходный трехлетний период. Аль-Бурхан пообещал суданцам создать независимое правительство технократов и провести всеобщие выборы в 2023 г.

Персоны

• 92 года назад родился Эдуард Путинцев (1930), российский архитектор, заслуженный архитектор РФ (1993). Автор городского комплекса «Айхал» (Якутия), проектов образовательных учреждений, общественных зданий в Якутске и др.

• 91 год назад родился Клаус Хассельман (1931), немецкий климатолог. Создал климатическую модель, показавшую как погода влияет на климат. Разработал методы, с помощью которых было доказано влияние концентрации углекислого газа в атмосфере на рост температуры на поверхности Земли. Лауреат Нобелевской премии по физике (совм. с Сюкуро Манабэ и Джорджо Паризи; 2021).

• 50 лет назад родилась Эстер Дюфло (1972), французский экономист. Участвовал в создании экспериментального исследовательского подхода к снижению глобального уровня бедности. Лауреат Нобелевской премии по экономике (совм. со своим мужем Абхиджитом Банерджи и Майклом Кремером; 2019).

• 30 лет назад родился Сергей Ридзик (1992), российский спортсмен (фристайл), заслуженный мастер спорта РФ (2018). Бронзовый призер Олимпийских игр в ски-кроссе (2018, 2022), чемпион России (2019).

• 195 лет назад родился Пьер Эжен Марселей Бертло (1827– 1907), французский химик. Один из основоположников синтетического направления в органической химии. Автор трудов по термохимии, исследовал взрывчатые вещества. Сформулировал принцип максимальной работы (принцип Бертло – Томсена; 1867), согласно которому самопроизвольные процессы направлены на наибольшее выделение теплоты.

• 145 лет назад родился Генри Норрис Расселл (1877–1957), американский астроном. Создатель одной из первых гипотез об эволюции звезд, установил зависимость между их светимостью и спектральными классами, дал первые оценки содержания химических элементов в атмосфере Солнца и во Вселенной. Президент Американского астрономического общества (1934–1937).

• 105 лет назад родился Алексей Катрич (1917–2004), российский летчик, генерал-полковник авиации, Герой Советского Союза (1941). В Великую Отечественную войну служил в авиации ПВО (командир истребительной эскадрильи, штурман истребительного авиаполка). В 1941 г. в воздушном бою выполнил первый в истории высотный таран. Всего совершил более 250 боевых вылетов, сбил 14 самолетов противника.

• 90 лет назад родился Леонид Красноречьев (1932–2013), российский архитектор. Автор проектов реставрационных работ памятников архитектуры Великого Новгорода и Новгородской области: церквей Успения и Рождества Богородицы, Покровской церкви в Новгородском кремле, соборы Антониева и Клопского монастырей и др. Лауреат Государственной премии РФ (1997, 2005).

• 375 лет назад умер Эванджелиста Торричелли (1608– 1647), итальянский математик и физик. Изобрел ртутный барометр, открыл существование атмосферного давления и вакуума (торричеллиева пустота), заложил основы гидравлики, вывел формулу расчета скорости истечения идеальной жидкости из сосуда.

• 100 лет назад умер Оскар Гертвиг (1849–1922), немецкий биолог и эмбриолог. Установил, что оплодотворение происходит в момент слияния сперматозоида и яйцеклетки, впервые описал процесс слияния ядер половых клеток. Автор критического труда «Происхождение организмов, опровержение теории случайности Дарвина».

• 85 лет назад умер Сергей Волконский (1860–1937), русский художественный критик и общественный деятель. Автор работ «Человек на сцене», «Выразительное слово», «Искусство и жест», мемуаров «О декабристах по семейным воспоминаниям», романа «Последний день» и др. Директор Императорских театров (1899–1901). В 1921 г. покинул Россию.

• 65 лет назад умер Хенри Ван де Велде (1863–1957), бельгийский архитектор и художник. Один из основоположников модерна в архитектуре и прикладном искусстве. Среди его работ наиболее известны особняк «Блюменверф» (близ Брюсселя), музеи Крёллер-Мюллер (близ Оттерло, Нидерланды) и Фолькванг (Хаген, Германия), иллюстрации к произведениям Фридриха Ницше и др. Автор проекта зданий, основатель и руководитель Школы прикладного искусства в Веймаре (1904–1914; предшественница Баухауза).

• 20 лет назад умер Ричард Харрис (1930–2002), ирландский актер. Снимался в фильмах «Камелот» («Золотой глобус»; 1968), «Непрощенный», «Гладиатор», «Гарри Поттер и философский камень» и др. Лауреат премии «Грэмми» за лучший разговорный альбом («Чайка по имени Джонатан Ливингстон» Ричарда Баха; 1974).