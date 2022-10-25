Администрация Каменска-Шахтинского не смогла предоставить эту информацию в ответ на официальный запрос редакции газеты «ПИК».

В середине сентября, как только стало известно, что ремонт машзаводского виадука обещают завершить до 30 марта следующего года, редакция газеты «ПИК» направила на имя главы администрации города Владимира Шевченко запрос, в котором просила указать, когда начнется ремонт виадука, какая организация его будет выполнять, какие именно работы будут выполнены и кто из областного правительства эти мероприятия будет курировать.

В ответе на запрос содержалась подробная информация об установке дорожных знаков, запрещающих проезд по аварийному виадуку, и о том, что временный железнодорожный переезд обустраивать нецелесообразно. Что касается сроков ремонта виадука, то в документе указали лишь дату окончания работ – 30 марта 2023 г.

Видимо, дальше обещаний отремонтировать виадук до конца весны дело не сдвинулось.