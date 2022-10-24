На прошлой неделе работники каменского ООО «Лотос» подключили к существующей системе газоснабжения газопровод среднего и низкого давления, построенного в х. Нижнем Пиховкине.

Благодаря этому стало возможным провести газ в дома.

Как сообщает пресс-служба администрации Каменского района, разрешения на подключение к новому газопроводу следует подавать в администрацию Пиховкинского сельского поселения.

Напомним, согласно госпрограмме догазификации, владелец домовладения обязан оплатить только прокладку трубы и ее подключение к газовому оборудованию в доме. Протянуть газовую линию до его забора должны бесплатно.