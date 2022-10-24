В пятницу, 21 октября, в Каменске-Шахтинском объявили режим ЧС в связи с плохим качеством воды. С 22 октября был организован подвоз питьевой воды для жителей города и мкр. Лиховского.

24 октября корреспондент «ПИКа» побывала на перекрестке ул. Желябова и пер. Крупской, где с 11.00 до 12.00 можно было набрать воду из десятикубовой бочки. Желающих набрать воды оказалось немного — около двух десятков. Сказалось, видимо, то, что большая часть жителей были на работе.

Набрала воду с этой водовозки и корреспондент «ПИКа». Вода – чистая, не имеет посторонних запахов, приятная на вкус.

Как пояснил «ПИКу» начальник отдела ЖКХ администрации города Алексей Гончаров, воду набирают в артезианских скважинах под Гундоровкой.

Подвоз воды осуществляют восемь машин ежедневно с 8.00 до 22.00.

Также граждане могут заказать воду индивидуально по тел.: 8 (86365) 5-12-77. Вопросы по подвозу воды можно задавать круглосуточно и без выходных по тел.: 8 (86365) 7-70-66.

Напоминаем график подвоза воды в Каменске и мкр. Лиховском:

Каменск-Шахтинский

Пересечение ул. Мусина – пер. Железнодорожный с 8.00 до 9.00

Пересечение пер. Володарского – ул. Кирова с 9.00 до 10.00

Пересечение пер. Коммунистический – ул. Ленина с 10.00 до 11.00

Пересечение ул. Орджоникидзе – пер. Железнодорожный с 11.00 до 12.00

Пересечение ул. Орджоникидзе – пер. Володарского с 12.00 до 13.00

Пересечение ул. Спортивная – пер. Астаховский с 13.00 до 14.00

Пересечение ул. Желябова – пер. Коммунистический с 14.00 до 15.00

Пересечение ул. Гагарина – пер. Володарского с 15.00 до 16.00

Пересечение ул. Щаденко – пер. Астаховский с 16.00 до 17.00

Пересечение пер. Коммунистический – ул. Украинская с 17.00 до 18.00

Пересечение пр. Карла Маркса – ул. Украинская с 18.00 до 19.00

Пересечение ул. Ворошилова – пер. Коммунистический с 19.00 до 20.00

Пересечение ул. Кирова – пер. Крупской с 8.00 до 9.00

Пересечение ул. Ленина – пер. Крупской с 9.00 до 10.00

Пересечение ул. Арсенальной – пер. Крупской с 10.00 до 11.00

Пересечение ул. Желябова – пер. Крупской с 11.00 до 12.00

Пересечение ул. Желябова – пер. Ковалева с 12.00 до 13.00

Пересечение ул. Гагарина – пер. Красноармейский с 13.00 до 14.00

Пересечение ул. Щаденко – пер. Крупской с 14.00 до 15.00

Пересечение ул. Ворошилова – пер. Крупской с 15.00 до 16.00

Пересечение ул. Щаденко – пер. Башкевича с 16.00 до 17.00

Пересечение пер. Крупской – пер. Торговый с 17.00 до 18.00

Пересечение ул. Освобождения – пер. Башкевича с 18.00 до 19.00

Пересечение ул. Освобождения – пер. Коммунальный с 19.00 до 20.00

Пересечение ул. Ворошилова – пер. Зеленый с 8.00 до 9.00

Ул. Ворошилова, 143 с 9.00 до 10.00

Ул. Героев Пионеров, 73 с 10.00 до 11.00

Ул. Ворошилова, 157а (детский сад № 8) с 11.00 до 12.00

Ул. Ворошилова, 154 с 12.00 до 13.00

Ул. Героев Пионеров, 81 (Лицей № 5) с 13.00 до 14.00

Ул. Красная, 9а (детский сад № 4) с 14.00 до 15.00

Пересечение ул. Ученическая – ул. Рабочая с 15.00 до 16.00

Пересечение ул. Дорошева – ул. Шахтеров с 16.00 до 17.00

Пересечение ул. Восточная – ул. Донская с 17.00 до 18.00

Пересечение ул. Красная – пер. Тихий с 18.00 до 19.00

Пересечение ул. Советская – пер. Тихий с 19.00 до 20.00

Ул. Танкистов, 28 (средняя школа № 4) с 8.00 до 9.00

Пересечение ул. Свердлова – ул. Текстильщиков с 9.00 до 10.00

Пер. Просторный, 1 (средняя школа № 10) с 10.00 до 11.00

Пересечение ул. Гоголя – ул. Уральская с 11.00 до 12.00

Ул. Нефтяников, 26 (детский сад № 13) с 12.00 до 13.00

Пересечение ул. Котовского – пер. Полевой с 13.00 до 14.00

Ул. Декабристов,4 (ГБ 1) с 14.00 до 15.00

Ул. Декабристов 9а (детский сад № 39) с 15.00 до 16.00

Пересечение ул. 1-я Линия – ул. Островского, 57 (средняя школа № 6) с 16.00 до 17.00

Пересечение пер. Станционный – ул. Кривошлыкова с 17.00 до 18.00

Пересечение ул. Разина — пер. Станционный с 18.00 до 19.00

Пер. Почтовый (детский сад № 34) с 19.00 до 20.00

Пересечение ул. Заводская – ул. Лермонтова с 20.00 до 21.00

Ул. Заводская – ул. Лермонтова с 21.00 до 22.00

Микрорайон Лиховской