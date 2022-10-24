С 22 октября в Каменске заработали бесплатные курсы по обучению рядовых граждан навыкам по гражданской обороне, а также оказанию первой медицинской помощи.

На первое же занятие прибыло столько людей, что кабинет, в котором проводилось обучение, не вместил всех желающих, и люди ждали около часа, когда начнется второй поток.

На занятиях обсуждались вопросы спасения себя, своих близких, посторонних людей, что должно быть в тревожном чемоданчике, а также главные аспекты оказания первой медицинской помощи при ранениях, переломах и прочих поражениях.

Занятия проводил ведущий специалист Управления ГО и ЧС отдела обучения Валерий Заболотний. Помогали ему студентки медицинского колледжа Виктория Музыченко и Нестеренко Ангелина.