В рамках мониторинга качества и безопасности пищевой продукции инспекторы Россельхознадзора по РО обнаружили в образцах живых раков бактерии группы кишечной палочки. Это является нарушением требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» и «О безопасности пищевой продукции».

По данным специалистов, если употребить в пищу продукты, в которых присутствуют отдельные небезопасные для человека представители группы кишечной палочки или же продукты с очень большим содержанием этих бактерий, то происходят сильные пищевые отравления. Теперь нарушением займутся специалисты Управления Россельхознадзора по Ростовской области.