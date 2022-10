Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 24 октября 2022 года.

• День подразделений специального назначения. Памятный день ВС РФ, установлен указом президента РФ «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации» от 31 мая 2006 г. 24 октября 1950 г. министр обороны СССР издал директиву о создании подразделений специального назначения.

• День памяти ракетчиков. Отмечается в Ракетных войсках стратегического назначения ВС РФ. Дата выбрана в связи с двумя трагическими событиями, произошедшими на космодроме Байконур в 1960 и 1963 гг. и унесшими жизни в общей сложности 86 человек. День памяти установлен в 1999 г. приказом главнокомандующего РВСН генерал-полковника Владимира Яковлева.

• Всемирный день информации о развитии (World Development Information Day). Памятная дата ООН. Установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1972 г• 24–31 октября. Глобальная неделя медийной и информационной грамотности (Media and Information Literacy for the Public Good). Установлена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 25 марта 2021 г.

• День Организации Объединенных Наций (United Nations Day). Памятная дата ООН. Установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1947 г. (24 октября 1945 г. вступил в силу Устав Организации Объединенных Наций). В 1971 г. провозглашен международным праздником.

• 24–30 октября. Неделя разоружения (Disarmament Week). Проводится в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 30 июня 1978 г.

Знаменательные даты и события

• 210 лет назад (1812) в ходе Отечественной войны 1812 г. состоялось сражение под Малоярославцем (12 октября по ст. ст.). В течение дня город восемь раз переходил из рук в руки, при этом русские войска преградили противнику пути продвижения в южные губернии. В результате Наполеон отвел войска с калужского направления и приказал начать отступление на запад.

• 205 лет назад (1817) в память о победе в Отечественной войне 1812 г. в Москве, на Воробьевых горах, заложен храм Христа Спасителя, спроектированный Александром Витбергом (12 октября по ст. ст.). Из-за ненадежности почвы построить его на этом месте не удалось. Впоследствии храм был возведен на Волхонке по проекту Константина Тона.

• 165 лет назад (1857) в Великобритании учрежден старейший из ныне действующих футбольных клубов – «Шеффилд» (Sheffield).

• 25 лет назад (1997) в Москве вышел пилотный номер ежедневной общественно-политической газеты «Новые Известия» (регулярно выпускаться начала в ноябре 1997 г.). Ныне – интернет-СМИ, выпуск печатной версии прекращен в мае 2016 г.

• 25 лет назад (1997) в Москве подписаны договоры между Российской Федерацией и Литовской Республикой «О российско-литовской государственной границе» и «О разграничении исключительной экономической зоны и континентального шельфа Балтийского моря».

Персоны

• 91 год назад родилась София Губайдулина (1931), российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР (1989). Автор электронной пьесы «Живое – неживое», концерта для альта с оркестром «Ночная песнь рыбы», симфонии «Фигуры времени», музыки к фильмам «Чучело», «Вертикаль», мультфильмам «Маугли», «Человек и его птица» и др. Лауреат Государственной премии РФ (1992).

• 75 лет назад родился Кевин Клайн (1947), американский актер. Снимался в фильмах «Выбор Софи», «Рыбка по имени Ванда» («Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана; 1989), «Чаплин» и др.

• 35 лет назад родилась Владлена Бобровникова (1987), российская гандболистка, заслуженный мастер спорта РФ (2016). Олимпийская чемпионка в составе сборной 2016 г.– эта победа стала первой в истории участия России в олимпийских соревнованиях по гандболу. Чемпионка Италии (2012), пятикратная чемпионка России (2015–2020), обладательница Кубка Италии (2010, 2011), семи Кубков (2015–2021) и семи Суперкубков (2015–2021) России.

• 390 лет назад родился Антони ван Левенгук (1632–1723), голландский натуралист. Основоположник научной микроскопии. С помощью микроскопа собственной конструкции первым наблюдал простейших, эритроциты, бактерии и др.

• 125 лет назад родился Кузьма Галицкий (1897–1973), советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза (1945). Участник Гражданской войны (1917–1922), Советско-финской войны (1939–1940). Во время Великой Отечественной войны командующий 3 -й ударной, 11 -й гвардейской армиями.

• 90 лет назад родился Пьер Жиль де Жен (1932–2007), французский физик. Исследовал структуру жидких кристаллов и полимеров. Установил, что принципы физики твердого тела применимы в изучении и описании конденсированной материи. Лауреат Нобелевской премии по физике (1991).

• 90 лет назад родился Роберт Манделл (1932–2021), канадский экономист. Создатель теории «оптимальной валютной зоны». Ее положения были использованы для формирования единого валютного пространства Европейского союза. Лауреат Нобелевской премии по экономике (1999).

• 80 лет назад родилась Динара Асанова (1942–1985), российский режиссер, заслуженный деятель искусств РСФСР (1980). Поставила фильмы «Ключ без права передачи», «Пацаны», «Милый, дорогой, любимый, единственный…» и др. Лауреат Государственной премии СССР (1985; посмертно).

• 180 лет назад умер Бернардо О’Хиггинс (1778–1842), чилийский государственный деятель и военачальник. Один из руководителей борьбы за независимость испанских колоний в Америке (1810–1826). Верховный правитель Чили (1817–1823), в 1818 г. подписал декларацию независимости страны.

• 65 лет назад умер Кристиан Диор (1905–1957), французский модельер. Основатель дома моды Christian Dior (1947).

• 10 лет назад умер Александр Ревич (1921–2012), российский поэт и переводчик. Наст. имя Рафаэль Михайлович Шендерович. Автор поэтических сборников «Единство времени», «Говорят поля», «Перед светом: О войне» и др. Выполнил переводы стихотворных произведений Теодора Агриппы д’Обинье, Виктора Гюго, Шарля Бодлера, Артюра Рембо и др. Лауреат Государственной премии РФ (1999).• 5 лет назад умер Фэтс Домино (1928–2017), американский певец и пианист. Один из основоположников рок-н -ролла. Среди наиболее известных композиций в его исполнении – Blueberry Hill, Ain’t That a Shame, The Fat Man и др. В 1986 г. наряду с 10 музыкантами в числе первых был включен в Зал славы рок-н -ролла. Входит в список журнала Rolling Stone «100 величайших исполнителей всех времен». Лауреат пре — мии «Грэмми» за жизненные достижения (1987). • 24–27 октября. Санкт-Петербург. Мировой энергетический конгресс. Организатор – Мировой энергетический совет. Тема: «Энергия – человечеству».