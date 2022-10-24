Воспитанники СШОР №1 успешно выступили на Открытом первенстве Миллерово по дзюдо среди юношей и девушек 2006-2011 г. р. и завоевали десять наград разного достоинства.

В турнире участвовали спортсмены из Миллерово, Каменска-Шахтинского, Белой Калитвы и других городов РО. Каменск представляла команда дзюдоистов СШОР № 1, которые тренируются под руководством Сергея Диченскова и Андрея Грибенникова. В итоге, каменчане завоевали три золотые, пять серебряных и две бронзовые награды. В своих возрастных и весовых категориях победу одержали Тимур Чернобай (34 кг, 1 место), Софья Мисикова (57 кг, 2 место), Данил Сладкомедов (38 кг, 2 место), Сергей Демин (30 кг, 2 место), Егор Давтян (30 кг, 2 место). Бронзу завоевали Юрий Килин (46 кг, 3 место), Ирина Дронова (32 кг, 3 место). Кроме громких побед, Тимур Чернобай и Егор Давтян получили дипломы за лучшую технику. Тренирует спортсменов Андрей Грибенников.

На высоте были подопечные тренера Сергея Диченскова. Золото турнира выиграли Кирилл Крайнюков (66 кг) и Руслан Севостьянов (50 кг). Серебро завоевал Георгий Савенко (50 кг).