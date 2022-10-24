22 октября канал ТНТ транслировал шоу «НОВЫЕ ТАНЦЫ-2», в котором выступил солист и руководитель известной команды из Каменска Comix zone Алексей Климов (би бой Лекс).

Каменчане дружно болели за известного в городе брейкера. Алексей оправдал надежды болельщиков, продемонстрировав на сцене ТНТ виртуозное, искрометное и талантливое исполнение своего номера, который вызвал шквал одобрения в соцсетях. К сожалению, Алексей выбыл из программы по решению жюри. Однако каменчане единодушно сошлись во мнении, что би боя Лекса, мягко говоря, недооценили.

Напомним, Алексею Климову 27 лет, 14 из которых он связан с танцами. Алексей принял участие в кастинге на шоу, заинтересовал продюсеров и таким образом стал участником второго сезона «Новых танцев» на ТНТ.