Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 23 октября 2022 года.

Знаменательные даты и события

• 85 лет назад (1937) в море Лаптевых, у западного побережья острова Бельковский, начался вынужденный арктический дрейф советского ледокола «Георгий Седов». Длился 812 дней, завершился 13 января 1940 г. Все члены экипажа судна (15 человек) были удостоены званий Герой Советского Союза.

• 60 лет назад (1962) первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев в послании президенту США Джону Кеннеди заявил, что введением военно-морской блокады Кубы США нарушают Устав ООН и международное морское право, угрожают международному миру и безопасности, и что находящееся на Кубе советское оружие предназначено исключительно для оборонительных целей. Он выразил надежду, что США откажутся от действий, которые «могут привести к катастрофическим последствиям». В ответном обращении президент США призвал сделать все возможное, чтобы удержать положение под контролем, и соблюдать условия «карантина» Кубы. В тот же день большинство членов Совета Безопасности ООН высказались за дипломатическое урегулирование инцидента.

• 35 лет назад (1987) приказом МВД СССР создан первый в стране отряд милиции особого назначения – московский ОМОН. К концу 1990 — х гг. такие спецподразделения были сформированы в большинстве крупных городов России. Их применяют для подавления массовых беспорядков, задержания и ликвидации вооруженных преступников, террористов и членов бандформирований, охраны правопорядка в зонах чрезвычайных происшествий, вооруженных конфликтов и др.

• 30 лет назад (1992) распоряжением Правительства РФ учрежден Нижневартовский педагогический институт Министерства образования России. Ныне Нижневартовский государственный университет.

• 20 лет назад (23–26 октября 2002 г.) в Москве группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым удерживала в здании Театрального центра на Дубровке 912 заложников из числа зрителей мюзикла «Норд-Ост». Преступники требовали прекращения контртеррористической операции федеральных войск в Чечне. В связи с угрозой взрыва здания и гибели людей 26 октября спецслужбы РФ провели вынужденную операцию по освобождению заложников. В результате теракта погибли 130 заложников. Все боевики (21 мужчина, включая Бараева, и 19 женщин) были уничтожены.

Персоны

• 65 лет назад родился Поль Кагаме (1957), руандийский государственный деятель. Президент Руанды (2000–н.в.).• 65 лет назад родился Дмитрий Лобанов (1957), российский дипломат. Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Вели — ком Герцогстве Люксембург (2020–н.в.).

• 105 лет назад родился Михаил Григорьев (1917–1981), советский военачальник, генерал-полковник. Командир первого отечественного соединения межконтиненталь — ных баллистических ракет (объект «Ангара», ныне космодром «Плесецк»; 1957–1962). Первый заместитель главнокомандующего РВСН (1968–1981). Лауреат Ленинской премии (1967).

• 95 лет назад родился Деже Дьярмати (1927–2013), венгерский ватерполист. Первый спортсмен, завоевавший медали на пяти Олимпиадах подряд (1948–1964). Олимпийский чемпион (1952, 1956, 1964), чемпион Европы (1954, 1962).

• 90 лет назад родился Василий Белов (1932–2012), российский писатель. Автор повестей «Привычное дело», «Плотницкие рассказы», этнографических очерков «Лад», «Повседневная жизнь русского Севера» и др. Лауреат Государственных премий СССР (1981) и РФ (2003).

• 80 лет назад родился Майкл Крайтон (1942–2008), американский писатель, сценарист и режиссер. Автор романа «Парк Юрского периода» и соавтор сценария одноименной экранизации, создатель телесериала «Скорая помощь».

• 150 лет назад умер Теофиль Готье (1811–1872), французский писатель, поэт и критик. Автор романа «Мадемуазель де Мопен», поэмы «Комедия смерти», труда «Новое искусство» и др.

• 85 лет назад расстрелян * Николай Клюев (1884–1937), русский поэт. Автор сборников стихов «Сосен перезвон», «Братские песни», «Изба и поле», поэм «Четвертый Рим», «Соловки» и др. В 1937 г. репрессирован, в 1957 г. посмертно реабилитирован.

*Точная дата расстрела неизвестна, это произошло между 23 и 25 октября 1937 г.

• 40 лет назад умер Илья Лифшиц (1917–1982), советский физик, академик АН СССР. Основоположник отечественной научной школы физики твердого тела, один из создателей электронной теории металлов. Автор трудов по физике неупорядоченных систем, динамической теории твердого тела, квантовым кристаллам. Разработал теорию диффузионно-вязкого течения поликристаллических тел, предсказал явление квантовой диффузии и др. Лауреат Ленинской премии (1967).

• 10 лет назад умер Ролан де ла Пуап (1920–2012), французский летчик, полковник, Герой Советского Союза (1944). В годы Великой Отечественной войны командир звена французского авиаполка «Нормандия» в составе 1-й воздушной армии 3 -го Белорусского фронта. Совершил 125 боевых вылетов, сбил 7 самолетов противника лично и 9 в группе.

• 5 лет назад умерла Ирина Родимцева (1934–2017), российский историк, искусствовед. Директор Государственных музеев Московского Кремля (1987–2001). Автор книг «Изде — лия фирмы Фаберже», «Из глубины веков. Очерки истории Московского Кремля» и др.

• Год назад умер Александр Рогожкин (1949–2021), российский режиссер, народный артист РФ (2004). Поставил фильмы «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки», «Операция «С Новым годом» и др.