20 октября подрядчик вывез огромную свалку во дворе дома № 67 на пр. Карла Маркса, за торговым комплексом ВИП.

Горы мусора здесь накапливались с обеих сторон от контейнеров в течение нескольких месяцев. Мусор уже вываливался на дорогу, становясь препятствием для мусоровозов. А навалы накапливаются здесь потому, что четыре старых ржавых корыта-контейнера – это катастрофически недостаточно для трех огромных 9-этажек.

По сообщениям пресс-службы администрации города, началась уборка мусорных навалов на контейнерных площадках и в других дворах города – на улицах Щаденко, Подтелкова и на пр. Карла Маркса.