Соответствующее решение принято 21 октября на заседании КЧС*.

Воду из крана использовать в пищу нельзя даже после кипячения, так как последние пробы показали превышение по бромдихлорметану и дибромхлормктану. Использовать её можно только для хозяйственных нужд и купания. По заявкам жителей, УК и ТСЖ будет организован подвоз воды, а всем потребителям сделают перерасчёт платы за воду.

Глава администрации города Владимир Шевченко дал указания:

привести воду, подаваемую в сети к нормативным показателям;

достичь 40% уровня подачи воды из скважин;

обеспечить подвоз воды в учреждения социальной сферы;

обеспечить подвоз воды населению города по заявкам Управляющих компаний, председателей ТСЖ, квартальных;

сделать перерасчет платы за потребляемую воду;

*Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций