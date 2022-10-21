ЖКХ
В Каменске введен режим ЧС из-за непригодности воды
Соответствующее решение принято 21 октября на заседании КЧС*.
Воду из крана использовать в пищу нельзя даже после кипячения, так как последние пробы показали превышение по бромдихлорметану и дибромхлормктану. Использовать её можно только для хозяйственных нужд и купания. По заявкам жителей, УК и ТСЖ будет организован подвоз воды, а всем потребителям сделают перерасчёт платы за воду.
Глава администрации города Владимир Шевченко дал указания:
- привести воду, подаваемую в сети к нормативным показателям;
- достичь 40% уровня подачи воды из скважин;
- обеспечить подвоз воды в учреждения социальной сферы;
- обеспечить подвоз воды населению города по заявкам Управляющих компаний, председателей ТСЖ, квартальных;
- сделать перерасчет платы за потребляемую воду;
*Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций