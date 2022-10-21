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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске введен режим ЧС из-за непригодности воды
Фото пресс-службы администрации гороад

ЖКХ

В Каменске введен режим ЧС из-за непригодности воды

Опубликовано

Соответствующее решение принято 21 октября на заседании КЧС*.

Воду из крана использовать в пищу нельзя даже после кипячения, так как последние пробы показали превышение по бромдихлорметану и дибромхлормктану. Использовать её можно только для хозяйственных нужд и купания. По заявкам жителей, УК и ТСЖ будет организован подвоз воды, а всем потребителям сделают перерасчёт платы за воду.

Глава администрации города Владимир Шевченко дал указания:

  • привести воду, подаваемую в сети к нормативным показателям;
  • достичь 40% уровня подачи воды из скважин;
  • обеспечить подвоз воды в учреждения социальной сферы;
  • обеспечить подвоз воды населению города по заявкам Управляющих компаний, председателей ТСЖ, квартальных;
  • сделать перерасчет платы за потребляемую воду;

*Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

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