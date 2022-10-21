Холодным пасмурным утром 21 октября, прошли очередные проводы каменчан, попавших под частичную мобилизацию в ряды специальной военной операции.

Провожающие собрались возле ДК им. Гагарина. Родственники и близкие призывников поддерживали своих воинов сквозь слезы. «Буду молиться за тебя!» – кричала вслед уходящему автобусу молодая женщина, а рядом, уткнувшись ей в пальто, плакала дочка.

Надо сказать, что слезы прощания на площади возле дворца культуры за последние несколько недель стали новой каменской реальностью. Точная цифра не называется, но уже несколько десятков мужчин из Каменска и Каменского района отправились на военную подготовку с последующей отправкой в зону специальной военной операции после объявленной в стране частичной мобилизации.

Корреспонденты «ПИКа» подготовили фоторепортаж об отправке 21 октября. Глядя на эти кадры, сложно сдержать свои эмоции. У всех каменчан одна мысль: только возвращайтесь живыми и с победой!