В Каменске-Шахтинском хотят ввести ЧС из-за плохой воды
Согласно результатам последних проб, в водопроводной воде выявлено превышение по наличию бромдихлорметана и дибромхлорметана*. Второе химическое вещество при кипячении не испаряется.
Качество водопроводной воды обсуждали 21 октября в ходе внеочередного заседания городской комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций (КЧС).
В связи с этим воду из крана можно использовать только для купания, стирки и уборки помещений. В пищу следует употреблять бутилированную, в крайнем случае смесь бутилированной и водопроводной воды в пропорции 1:1.
Также в ходе КЧС стало известно, что ОАО «Исток» только 20 октября начал применять новый способ очистки воды, но чтобы заменить всю воду в резервуарах очистки, требуется три дня.
Власти города в ходе совещания рассматривали вопрос введения в городе режима ЧС и подвоза воды населению. Итоги этого совещания доведены пока только до газеты «Труд».
Ожидаем, когда власти города доведут данную информацию до широких слоев населения Каменска-Шахтинского.
*Дибромхлорметан – токсичное соединение, относящееся к группе тригалометанов. Вещество попадает в воду при обеззараживании вследствие вступления в реакцию активного хлора и хлорамина с органическими соединениями. В случае продолжительного употребления воды с повышенной концентрацией, может вызывать заболевания центральной нервной системы, а также проблемы с онкологией.