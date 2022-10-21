Согласно результатам последних проб, в водопроводной воде выявлено превышение по наличию бромдихлорметана и дибромхлорметана*. Второе химическое вещество при кипячении не испаряется.

Качество водопроводной воды обсуждали 21 октября в ходе внеочередного заседания городской комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций (КЧС).

В связи с этим воду из крана можно использовать только для купания, стирки и уборки помещений. В пищу следует употреблять бутилированную, в крайнем случае смесь бутилированной и водопроводной воды в пропорции 1:1.

Также в ходе КЧС стало известно, что ОАО «Исток» только 20 октября начал применять новый способ очистки воды, но чтобы заменить всю воду в резервуарах очистки, требуется три дня.

Власти города в ходе совещания рассматривали вопрос введения в городе режима ЧС и подвоза воды населению. Итоги этого совещания доведены пока только до газеты «Труд».

Ожидаем, когда власти города доведут данную информацию до широких слоев населения Каменска-Шахтинского.

*Дибромхлорметан – токсичное соединение, относящееся к группе тригалометанов. Вещество попадает в воду при обеззараживании вследствие вступления в реакцию активного хлора и хлорамина с органическими соединениями. В случае продолжительного употребления воды с повышенной концентрацией, может вызывать заболевания центральной нервной системы, а также проблемы с онкологией.