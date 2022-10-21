Информация опубликована на официальном сайте ведомства.

Так как сезон простудных заболеваний находится в самом разгаре, необходимо укреплять иммунитет. Для этого следует запастись витаминами А, B, Е, D и, конечно, С, наиболее важным нутриентом в осенне-зимний период.

Горячие напитки из полезных фруктов, ягод и даже орехов – отличный вариант для тех, кто не хочет потом принимать таблетки. Роспотребнадзор предлагает восемь «витаминных» рецептов.

1. Облепиховый чай с имбирем

Для двух чашек напитка понадобится: 500 мл кипятка, 100 г облепихи (свежей или замороженной), 2 столовые ложки измельченного имбиря.

2. Компот из черной смородины

Для шести порций вам понадобится: 300 г черной смородины (свежей или замороженной), 2 столовые ложки сахара, 2 чайные ложки кардамона, 4 звездочки бадьяна, 2 палочки корицы, 1 чайная ложка гвоздики, 60 г изюма, 1,5 л воды.

3. Сбитень с брусникой

Вам понадобится: 130 г брусники (свежей и замороженной), 125 мл меда, 30 г лимона, 2 г свежей мяты, 5 г кардамона, 8 г корицы, 2 штуки лаврового листа, 4 горошка перца, 90 г сахара, 1,9 л воды.

4. Чай с кедровыми орехами

Для приготовления понадобится: 1–2 столовые ложки черного или зеленого чая без добавок, 10–15 кедровых орешков, 3 листика мяты, 300–400 мл воды.

5. Клюквенный пунш

Для приготовления двух порций этого витаминного чуда вам понадобится: 300 г клюквы, 250 мл апельсинового сока, 250 мл яблочного сока, 1 лайм, 30 г корня имбиря, 1 чайная ложка корицы, 1 чайная ложка мускатного ореха.

6. Компот из фейхоа и айвы

На шесть порций вам понадобится: 250 г айвы, 250 г фейхоа, 2 л воды, сахар по вкусу.

7. Взвар из сухофруктов с чабрецом и медом

Для приготовления вам понадобится: два с половиной литра воды, горсть сухофруктов, 3 столовые ложки меда, сушеный чабрец по вкусу, пол-лимона.

8. Чай с калиной и лимоном

Для приготовления вам понадобится: 1 л воды, 200 г калины, несколько долек лимона, 4 чайные ложки меда.