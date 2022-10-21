Такое решение приняли депутаты Каменского районного Собрания депутатов седьмого созыва на заседании 19 октября.

Предполагается, что теперь отвечать за районные сети водоснабжения будет ГУП РО «УРСВ».

Важно отметить, что смена собственника водопровода и канализации никакой роли на размер тарифа не повлияет. Исключение могут составить лишь тарифы на воду для х. Лесного.

На данный момент воду в хутор поставляют, как и прежде, из артезианской скважины. Однако по закону вокруг скважины должна быть зона санитарной охраны в 50 м. По состоянию на август прошлого года организовать ее было невозможно, и УРСВ получило лицензию на пользование скважиной для технического водоснабжения. А так как тариф на техническую воду получен не был, то и плату выставлять нет оснований.

Передача сетей водоснабжения в областную собственность позволит получить тариф на техническую воду, а возможно — потребителей переключат на воду, поставляемую каменским «Истоком» по новому водоводу, и они будут платить по тарифу, как за питьевую воду.