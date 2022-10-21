Первый замгубернатора РО Виктор Гончаров побывал в Каменском районе и проверил, как идет расчистка русла реки Глубокой.

– В рамках дорожной карты «Развитие водохозяйственного комплекса реки Дон» удалось получить дополнительное финансирование на расчистку реки Глубокой в размере 30 млн руб. К сожалению, подрядчик работы подзатянул. Он обещает усилить темпы проведения работ, – сообщил В. Гончаров в интервью телеканалу РОССИЯ 1.

Как сообщает телеграм-канал Минприроды Ростовской области, расчистка русла реки Глубокой ведется сейчас на четырех участках в районе Глубокинского городского поселения. Протяженность самого большого из них, первого, – 4,3 км. На втором участке ведется выемка донных отложений. А между первым и вторым участками убирают поваленные деревья. Кроме того, вырубаются деревья и кустарник для подхода техники.

Напомним, работы по расчистке русла реки Глубокой начались 23 июня. До 30 ноября подрядчик ООО «Фонд Экология Дона» должен прочистить 33 км русла. На эти работы выделено 36,5 млн руб.