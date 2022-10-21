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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Ростовская область переходит на раздельный сбор мусора

ЖКХ

Каменский район начал разделять мусор

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54,8 тыс. руб. из бюджета Каменского района планируют потратить на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора.

Это и другие изменения были внесены в районный бюджет на 2022-й и плановый период 2023-2024 гг., сообщает газета «Земля».

В частности, планируется выделить:

  • 515,3 тыс. руб. на софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции объектов газификации;
  • 94,5 тыс. руб. на софинансирование работ по капремонту и строительству дорог общего пользования;
  • 150 тыс. руб. на организацию и проведение фестивалей, конкурсов и других культурных мероприятий.

Кроме того, на содержание и ремонт дорог сельским поселения Каменского района выделены межбюджетные трансферы в следующих размерах:

  • 1 48 200 руб. Астаховскому сельскому поселению;
  • 869 тыс. руб. Богдановскому сельскому поселению;
  • 692 500 руб. Калитвенскому сельскому поселению;
  • 200 тыс. руб. Малокаменскому сельскому поселению;
  • 404 200 руб. Пиховкинскому сельскому поселению;
  • 224 200 руб. Уляшкинскому сельскому поселению.

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