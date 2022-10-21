54,8 тыс. руб. из бюджета Каменского района планируют потратить на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора.

Это и другие изменения были внесены в районный бюджет на 2022-й и плановый период 2023-2024 гг., сообщает газета «Земля».

В частности, планируется выделить:

515,3 тыс. руб. на софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции объектов газификации;

94,5 тыс. руб. на софинансирование работ по капремонту и строительству дорог общего пользования;

150 тыс. руб. на организацию и проведение фестивалей, конкурсов и других культурных мероприятий.

Кроме того, на содержание и ремонт дорог сельским поселения Каменского района выделены межбюджетные трансферы в следующих размерах: