ЖКХ
Каменский район начал разделять мусор
54,8 тыс. руб. из бюджета Каменского района планируют потратить на закупку контейнеров для раздельного сбора мусора.
Это и другие изменения были внесены в районный бюджет на 2022-й и плановый период 2023-2024 гг., сообщает газета «Земля».
В частности, планируется выделить:
- 515,3 тыс. руб. на софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции объектов газификации;
- 94,5 тыс. руб. на софинансирование работ по капремонту и строительству дорог общего пользования;
- 150 тыс. руб. на организацию и проведение фестивалей, конкурсов и других культурных мероприятий.
Кроме того, на содержание и ремонт дорог сельским поселения Каменского района выделены межбюджетные трансферы в следующих размерах:
- 1 48 200 руб. Астаховскому сельскому поселению;
- 869 тыс. руб. Богдановскому сельскому поселению;
- 692 500 руб. Калитвенскому сельскому поселению;
- 200 тыс. руб. Малокаменскому сельскому поселению;
- 404 200 руб. Пиховкинскому сельскому поселению;
- 224 200 руб. Уляшкинскому сельскому поселению.