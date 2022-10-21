Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 21 октября 2022 года.

Знаменательные даты и события

• 225 лет назад (1797) в Бостоне (шт. Массачусетс, США) спущен на воду фрегат USS Constitution. Был задействован в американо-французском конфликте 1798–1800 гг., Триполитанской (1801–1805) и Англо-американской (1812– 1815) войнах. Старейший из находящихся на плаву парусный корабль в мире. Числится в составе ВМС США в качестве музейного корабля.

• 190 лет назад (1832) русский электротехник Павел Шиллинг представил публике первый электромагнитный телеграф (9 октября по ст. ст).

• 85 лет назад (1937) в Москве по обвинению во вредительстве и шпионаже арестован авиаконструктор Андрей Туполев. Впоследствии приговорен к 15 годам лишения свободы. Находясь в заключении, работал в ЦКБ -29 НКВД, где создал проект бомбардировщика Ту -2. В 1941 г. был досрочно освобожден со снятием судимости. В 1955 г. реабилитирован.

• 60 лет назад (1962) в газете «Правда» опубликовано стихотворение Евгения Евтушенко «Наследники Сталина».

• 30 лет назад (1992) в Риме подписан протокол о восстановлении официальных отношений между Россией и Мальтийским орденом (были разорваны в начале XIX в. при Александре I). Документ вступил в силу в тот же день.

Персоны

• 92 года назад родился Иван Силаев (1930), российский дипломат, политический и государственный деятель, Герой Социалистического Труда (1975). Министр авиационной промышленности СССР (1981–1985), заместитель председателя Совета министров СССР (1985–1990), председатель Совета министров РСФСР (1990–1991), постоянный представитель РФ при Европейских сообществах в ранге чрезвычайного и полномочного посла (1991–1994). Лауреат Ленинской премии (1972).

• 80 лет назад родилась Елена Санаева (1942), российская актриса, народная артистка РФ (2022). Актриса Государственного театра киноактера (1967–2009), театра «Школа современной пьесы» (2009–н. в.). Снималась в фильмах «Приключения Буратино», «Чучело», «Приключения АлиБабы и сорока разбойников» и др. Вдова актера и режиссера Ролана Быкова.

• 80 лет назад родился Кристофер Симс (1942), американский экономист. Автор трудов по эмпирическому исследо — ванию причин и следствий в макроэкономике. Лауреат Нобелевской премии по экономике (совм. с Томасом Сарджентом; 2011).

• 45 лет назад родился Туган Сохиев (1977), российский дирижер, заслуженный артист РФ (2021). Главный дирижер – музыкальный руководитель Государственного академического Большого театра России (2014–2022). В качестве главного дирижера также выступал с Национальным оркестром Капитолия Тулузы, Немецким симфоническим оркестром Берлина и др.

• 85 лет назад родился Юрий Копаев (1937–2012), российский физик, академик РАН. Автор трудов в области физики твердого тела, теории сверхпроводимости и др. Лауреат Государственной премии СССР (1982, 1988).

• 40 лет назад умер Евгений Егоров (1908–1982), советский кораблестроитель, Герой Социалистического Труда (1959). Директор Северного машиностроительного предприятия (1952–1972), за время его руководства на нем были построены первая в стране атомная подводная лодка (К — 3 проекта 627 «Кит», впоследствии получила название «Ленинский Комсомол»), первая в мире титановая атомная подводная лодка (проект 661) и др. Лауреат Ленинской премии (1970).

• 15 лет назад умерла Галина Пясецкая (1915–2007), российская парашютистка, заслуженный мастер спорта. В 1935 г. вместе с Анной Шишмаревой совершила рекордный прыжок с высоты 7923 м без дополнительного кислородного оборудования. Во время Великой Отечественной войны инструктор–испытатель парашютной техники воздушно-десантных войск. Тренер женской сборной СССР, десятикратная рекордсменка мира. Всего совершила более тысячи прыжков, последний – в возрасте 83 лет.

• 5 лет назад умер Юрий Харченко (1930–2017), российский летчик-испытатель, Герой Советского Союза (1971).