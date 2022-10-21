С 21 октября Роспотребнадзор отменяет сдачу ПЦР-теста на коронавирус для непривитых россиян, прибывших из-за границы. Соответствующее постановление подписала глава ведомства Анна Попова. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь гражданам, которые приезжают в РФ, нет необходимости сдавать ПЦР-тест в течение трех календарных дней со дня прибытия в страну, как это было ранее. Прибывающим же в Россию иностранцам и лицам без гражданства достаточно заполнить анкету прибывающего на территорию РФ. До этого им нужно было предъявлять отрицательный ПЦР-тест.

Однако Роспотребнадзор будет проводить выборочное тестирование граждан, прибывающих из эпиднеблагополучных стран, во всех пунктах пропуска границы России.