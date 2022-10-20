В 2023 году в Каменске-Шахтинском по губернаторской программе «Сделаем вместе» будут реализованы пять проектов, которые оказались в числе победителей конкурсного отбора.

Самый глобальный проект пришелся на мкр. Заводской. Там планируется благоустроить площадь перед ДК машиностроителей. В официальных документах эта инициатива звучит так: «Благоустройство общественной территории в микрорайоне Заводском, в северо-западном направлении от жилого дома № 10 по ул. Парковой».

Для ДК им. Маяковского приобретут звукотехническое оборудование с коммутирующими устройствами.

Оставшиеся три проекта позволят улучшить школьное житье-бытье:

в школе № 7 установят ограждение футбольной площадки

в школе № 14 пройдет капремонт туалетов

в школе № 2 – капремонт фасада.

По условиям программы 5% от стоимости проекта – доля софинансирования каменчан, инициаторов данного вида благоустройства, 18% выделяется из бюджета города, 77% – из областного бюджета.