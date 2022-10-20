Президент В. Путин подписал указ об упразднении федерального агентства туризма. Его функции будет выполнять Минэкономики.

Указ уже вступил в силу. Минэкономики получил полномочия по реализации политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма, по оказанию госуслуг и управлению государственным имуществом. Также министерство теперь осуществляет госконтроль за деятельностью организаций, которые ведут классификацию гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей, а также за деятельностью туроператоров и их объединений, сообщают «Ведомости».

Правительство должно определить новую численность чиновников Минэкономики с учетом передачи ведомству новых полномочий. Как говорится в указе, Ростуризм упразднен для совершенствования госуправления в сфере туризма и туристской деятельности, повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов госвласти.