19 октября работники подрядной организации «Стройсервис» начали собирать из сендвич-панелей крышу на каркасе будущего Дома культуры в х. Гусеве.

Как сообщает газета «Земля», металлический каркас модульного ДК, рассчитанного на 100 мест, начался месяц назад. А на прошлой неделе на стройку завезли материалы, необходимые для монтажа стен и кровли.

Кроме того, на стройплощадке готовится место по установке септика, то бишь сливной ямы для туалета. Спецтехнику для земляных работ предоставил местный предприниматель Леонид Брицын.