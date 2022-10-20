Новая выставка «Обучаясь, я творю», которую можно посмотреть в выставочном павильоне музея, посвящена 55-летию со дня основания художественно-графического отделения каменского педколледжа.

На суд зрителей представлено около ста работ лучших студентов отделения, выполненных в различных техниках: акварель, масляная живопись, гуашь, карандаш, пастель, мозаика, вышивка, ковроткачество, аппликация. Здесь вы увидите невероятные пейзажи, графику, картины, созданные из мизерных кусочков яичной скорлупы, работы, выполненные в технике «батик».

Сложно поверить, что представленные экспонаты, которые, кстати, охватывают временной промежуток от 80-х годов прошлого века до наших дней, выполнены руками учеников — настолько они поражают своим мастерством. Удовольствие от посещения выставки получат как дети, так и взрослые. Посмотреть работы можно до 20 ноября.