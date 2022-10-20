Мировым судьей судебного участка № 4 Каменского судебного района Ростовской области вынесен приговор 35-летнему жителю Каменска. Он признан виновным в совершении преступления*.

В суде установлено, что подсудимый торговал в каменском магазине контрафактной одеждой и обувью под видом оригинальной продукции компаний Reebok, Adidas, Nike, Louis Vuitton, чем причинил ущерб правообладателям на сумму около 2 млн рублей.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя Лиховской транспортной прокуратуры, а также смягчающих обстоятельств назначил наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.

*ч. 1 ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние причинило крупный ущерб).