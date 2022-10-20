Министерство просвещения РФ планирует разработку модулей* по гольфу, скалолазанию, теннису, биатлону, которые будут внедрять в российские школы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.

В частности, С. Кравцов отметил, что уже готовы модули по бадминтону, фитнес-аэробике, спортивной борьбе, легкой атлетике, подвижным шахматам, триатлону и флорболу. План на 2023 год – разработка модулей по скалолазанию, конькобежному спорту, биатлону, теннису, гольфу и роллер-спорту.

Сегодня в некоторых школах уже функционируют отдельные модули по плаванию, футболу, хоккею, регби, гимнастике, гандболу, самбо, дзюдо и шахматам, которыми занимаются более 300 тыс. школьников, из них 198 тыс. – в школьных спортклубах.

*Модуль — это часть образовательной программы, в которой изучается несколько предметов и курсов. Часто модулем называют часть программы курса по конкретной дисциплине, комплекс предметов или программу учебного курса.