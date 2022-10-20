Солист и руководитель известной команды из Каменска Comix zone Алексей Климов (би бой Лекс) принял участие в танцевальном проекте «Новые танцы», главной наградой которого является приз в 7 млн рублей.

Кастинг на шоу проходил в первой половине этого года в Ростове. Туда Алексей попал случайно, благодаря своим друзьям из Санкт-Петербурга и Краснодара, которые прибыли на отборы. Сольная брейк-импровизация от Алексея Климова заинтересовала продюсеров, и каменчанина пригласили стать участником второго сезона «Новых танцев» на «ТНТ».

На своей страничке в соцсетях Алексей приглашает всех желающих посмотреть его выступление и поболеть за него. Для этого необходимо в субботу, 22 октября, в 21.00 включить канал «ТНТ». Виртуозные па Алексея Климова покажут в шоу «Новые танцы».