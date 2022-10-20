Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 20 октября 2022 года.

• День военного связиста. Профессиональный праздник ВС РФ, установлен указом президента РФ «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации» от 31 мая 2006 г. 20 октября 1919 г. приказом Революционного военного совета Республики организовано Управление связи Полевого штаба РВСР.

• Всемирный день профилактики остеопороза (World Osteoporosis Day). Отмечается с 1996 г. по инициативе Национального общества профилактики остеопороза (Великобритания).

• Международный день авиадиспетчера (International Day of The Controller). Отмечается с 1961 г. по инициативе Международной федерации ассоциаций авиационных диспетчеров.

Знаменательные даты и события

• 415 лет назад (1607) со взятием царскими войсками Тулы (10 октября по ст. ст.) подавлено народное восстание под предводительством Ивана Болотникова. Оно началось летом 1606 г. с массовых волнений в южных городах Русского царства. Основной целью восставших было свержение царя Василия Шуйского. Одержав несколько побед над царским войском, они осадили Москву, но потерпели поражение и отступили к Калуге, а затем к Туле. Осада города продолжалась четыре месяца. Осажденные капитулировали, поверив обещаниям Шуйского сохранить им жизнь. Болотников и его ближайшие сподвижники были взяты в плен и впоследствии казнены. • 315 лет назад (1707) началось Булавинское восстание (9 октября по ст. ст.). В этот день донские казаки под предводительством атамана Кондратия Булавина разбили отряд князя Юрия Долгорукова, посланный на Дон для сыска и поимки беглых крестьян. Основными причинами восстания были усиление крепостничества, увеличение налогов и повинностей, связанных с ведением Северной войны (1700–1721), а также попытки ограничить казачье самоуправление. Восстание быстро охватило территории по верхнему течению Дона, затем районы Левобережной и Слободской Украины, Среднего Поволжья. Основные силы повстанцев разбиты в 1708 г. царским войском под командованием князя Василия Долгорукова, отдельные отряды продолжали сопротивление до 1709 г. После того, как восстание было подавлено, донское казачество фактически потеряло свое независимое положение.

• 200 лет назад (1822) в Лондоне вышел первый номер британской еженедельной газеты The Sunday Times.

• 195 лет назад (1827) состоялось Наваринское морское сражение (8 октября по ст. ст.). В Наваринской бухте (Южная Греция) союзные эскадры России, Англии и Франции (10 линейных кораблей, 10 фрегатов, 3 корвета и 3 брига) уничтожили турецкий флот (3 линейных корабля, 23 фрегата, около 40 корветов и бригов), не потеряв при этом ни одного корабля. Исход этого боя способствовал успеху Греческой революции (1821–1829) и победе России в Русско-турецкой войне 1828–1829 гг.

• 80 лет назад (1942) выпустил первую продукцию Челябинский трубопрокатный завод. Ныне металлургическая компания «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ).

• 75 лет назад (1947) летчик-испытатель Федор Абрамов поднял в воздух легкий многоцелевой транспортный самолет Як — 12. Эксплуатируется гражданской авиацией и летными школами с 1948 г.

• 75 лет назад (1947) Совет министров СССР принял постановление о создании Школы летчиков -испытателей при Летно-исследовательском институте (ныне им. М.М. Громова). Она стала первым отечественным учебным заведением такого профиля.

• 60 лет назад (1962) На вооружение РВСН СССР принята межконтинентальная баллистическая ракета Р -16 ( 8 К64). Разработана ОКБ -586 (КБ «Южное») под руководством Михаила Янгеля. Первая в мире ракета на высококипящем долгохранимом топливе и первая в СССР с автономной системой управления.

• 40 лет назад (1982) в Москве, на Центральном стадионе им. В.И. Ленина (ныне «Лужники») во время окончания футбольного матча «Спартак» – «Харлем» (Нидерланды) произошла давка, в результате которой 66 человек погибли. По неофициальным данным, число погибших составило более 300 человек, а пострадавших – около тысячи.

• 25 лет назад (1997) президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о переносе столицы из Алма-Аты в Акмолу (ныне Нур-Султан). Документ вступил в силу 10 дека — бря 1997 г.

Персоны

• 80 лет назад родилась Кристиана Нюсляйн-Фольхард (1942), немецкий генетик. В ходе экспериментов над насекомыми открыла гены, контролирующие формирование частей тела на этапе эмбрионального развития. Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (совм. с Эдвардом Льюисом и Эриком Вишаусом; 1995).

• 70 лет назад родился Самех Шукри (1952), египетский политический деятель. Министр иностранных дел Египта (2014–н.в.).

• 65 лет назад родился Валерий Петров (1957), российский государственный деятель. Прокурор Республики Бурятия (2006–2017), заместитель генерального прокурора РФ – главный военный прокурор РФ (2017–н.в.).

• 50 лет назад родился Константин Бахарев (1972), российский государственный деятель, журналист. Главный редактор газеты «Крымская правда» (2006–2010). Первый заместитель председателя Государственного совета Республики Крым (2014–2016). Депутат Госдумы РФ (2016–н.в.).

• 25 лет назад родился Андрей Рублев (1997), российский теннисист, заслуженный мастер спорта РФ (2021). Олимпийский чемпион в смешанном разряде (2021).

• 390 лет назад родился Кристофер Рен (1632–1723), британский архитектор и математик. Разработал план реконструкции Лондона после пожара 1666 г. (не осуществлен), из сгоревших 87 церквей города восстановил 51, в т.ч. Собор Святого Павла. Автор проектов Монумента в память о Великом лондонском пожаре, здания библиотеки Тринити-колледжа в Кембридже, королевского и епископского дворцов в Уинчестере и др. Один из основателей и президент (1680–1682) Лондонского королевского общества.

• 175 лет назад родился Оскар Сван (1847–1927), шведский стрелок. Олимпийский чемпион (1908 – дважды, 1912) по пулевой стрельбе.

• 140 лет назад родился Бела Лугоши (1882–1956), американский актер венгерского происхождения. Снимался в фильмах «Дракула», «Белый зомби», «Черный кот», «Человек-волк», «Невеста монстра» и др.

• 125 лет назад родился Евгений Гросс (1897–1972), советский физик. Автор трудов по оптике и спектроскопии твердого тела. Обнаружил спектры межмолекулярных колебаний (т.н. гроссовские частоты). Экспериментально доказал существование в молекулярных кристаллах т.н. экситонов – электронных возбуждений, не связанных с переносом электрического заряда. Исследовал их свойства и роль в физических процессах. Лауреат Сталинской (1946) и Ленинской (1966) премий.

• 115 лет назад родился Михаил Ливанов (1907–1986), советский физиолог, академик АН СССР (1970). Один из основоположников отечественной электроэнцефалографии. Автор трудов по электрофизиологии центральной нервной системы, первым применил методы математического анализа в исследовании биоэлектрической активности коры головного мозга. Результаты его исследований нашли широкое применение в нейропсихиатрической практике, авиационной и космической медицине. Государственная премия СССР (1987; посмертно).