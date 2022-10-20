Электроснабжение в доме № 3а на ул. Декабристов отключили вечером 17 октября, а включили в 20.45 19 октября.

В работе по восстановлению электроснабжения этой пятиэтажки принимал участие Игорь Суров, директор УК «Компас».

– Мы связались с представителем нового владельца электроподстанции и договорились встретиться возле дома № 3а на ул. Декабристов в 17.00. Человек приехал в 20.00. Подъехали и представители электросетей. Мы зашли в трансформаторную, которая находится на территории больницы. Оказалось, что рубильник, которым включается подача электроэнергии в этот дом, был просто выключен. Включили – и свет появился, – сообщил «ПИКу» И. Суров.

Электроснабжение многоквартирного жилого дома и еще нескольких объектов в районе комбината, а также предположительный факт продажи частному лицу электроподстанций попали в поле зрения прокуратуры. Как сообщил «ПИКу» городской прокурор Александр Коростылев, проводится проверка по факту приватизации муниципального имущества.