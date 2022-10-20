«Пока еще вода не пришла в норму», – сообщила «ПИКу» начальник территориального отдела Роспотребнадзора Валентина Тыквинская.

По информации В. Тыквинской, 20 октября «Исток» начал работы по введению дополнительных реагентов для очистки воды, отличных от прежних. В тот же день в ростовскую лабораторию были отправлены повторные пробы каменской воды.

Что касается использования ее для питья и приготовления пищи, то начальник территориального отдела Роспотребнадзора посоветовала употреблять воду гарантированного качества или бутилированную.