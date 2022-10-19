Вечером 18 апреля в доме № 63 на ул. Островского потеплели батареи. Эту радостную новость сообщила корреспонденту «ПИКа» Людмила Рудакова, семье которой вынужденно остается в этом доме.

— Рабочие из «Теплосетей» еще в пятницу что-то там варили сваркой, стучали — наверное, заново наш дом подключали к городским трубам отопления. А сегодня вечером в батареях зажурчала вода и потеплело. Спасибо большое! Без ваших публикаций, поддержки и юридической помощи адвоката Екатерины Гапоновой я бы, наверное, просто замерзла этой зимой, — поделилась радостью Л. Рудакова.

Напомним, отопление в этом доме МУП «Каменсктеплосеть» отключило 23 сентября по поручению городского Комитета по управлению имуществом. Тогда председатель КУИ Иван Богачев пояснил «ПИКу», что о проживающей в аварийном доме женщине знают, но отопление все равно будет отключено, так как в связи с этим город несет убытки.

Важно отметить, что Людмила Рудакова с мужем вынуждены жить в доме, признанном аварийным и расселенном еще в 2020 году, так как ждет, когда администрация города предоставит ей отвечающую требованиям законодательства квартиру. Соответствующее решение суда имеется.

Подробнее о том, как Л. Рудакова добивалась восстановления своего права на коммунальные блага, читайте в следующем номере «ПИКа» от 26 октября.