Президент России Владимир Путин ввел в приграничных с Украиной регионах РФ средний уровень реагирования, в других регионах Центрального и Южного федеральных округов — уровень повышенной готовности.

Также по указу, подписанному главой государства, уровень базовой готовности введен в остальных субъектах Федерации.

Средний уровень реагирования касается Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя.

Что означает «средний уровень реагирования»:

усиление охраны общественного порядка

особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций, связи, энергетики

временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений

введение и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней

ограничение передвижения по территории

ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра.

Эти меры могут вводить губернаторы. Главы регионов, где введен уровень «повышенной готовности», могут вводить те же меры, кроме переселения людей, введения особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение передвижения по территории.