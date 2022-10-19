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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Ростовской области прогнозируют снижение безработицы и увеличение заработной платы

власть

В Ростовской области вводится средний уровень реагирования

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Президент России Владимир Путин ввел в приграничных с Украиной регионах РФ средний уровень реагирования, в других регионах Центрального и Южного федеральных округов — уровень повышенной готовности. 

Также по указу, подписанному главой государства, уровень базовой готовности введен в остальных субъектах Федерации.

Средний уровень реагирования касается Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя.

Что означает «средний уровень реагирования»:

  • усиление охраны общественного порядка
  • особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций, связи, энергетики
  • временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений
  • введение и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней
  • ограничение передвижения по территории
  • ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра.

Эти меры могут вводить губернаторы. Главы регионов, где введен уровень «повышенной готовности», могут вводить те же меры, кроме переселения людей, введения особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение передвижения по территории.

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