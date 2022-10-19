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В Ростовской области вводится средний уровень реагирования
Президент России Владимир Путин ввел в приграничных с Украиной регионах РФ средний уровень реагирования, в других регионах Центрального и Южного федеральных округов — уровень повышенной готовности.
Также по указу, подписанному главой государства, уровень базовой готовности введен в остальных субъектах Федерации.
Средний уровень реагирования касается Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя.
Что означает «средний уровень реагирования»:
- усиление охраны общественного порядка
- особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций, связи, энергетики
- временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений
- введение и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней
- ограничение передвижения по территории
- ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра.
Эти меры могут вводить губернаторы. Главы регионов, где введен уровень «повышенной готовности», могут вводить те же меры, кроме переселения людей, введения особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение передвижения по территории.