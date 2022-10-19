Минздрав РФ зарегистрировал новый препарат для лечения ковида, который применяется в составе комплексной терапии вирусного поражения легких. Называется он «Амбервин Пульмо». Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно инструкции, препарат можно применять в виде ингаляций и внутримышечно. При этом использование его разрешено только в стационарах. В качестве противопоказаний указываются повышенная чувствительность к действующему веществу, беременность, период грудного вскармливания и возраст до 18 лет.