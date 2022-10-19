В Правительстве РФ подписали постановление, в котором разрешается оплачивать услуги репетиторов из средств материнского капитала. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что родители теперь могут оплатить не только услуги частного преподавателя, но также негосударственный детский сад либо школу. При этом индивидуальный предприниматель, оказывающий частные образовательные услуги, должен иметь государственную лицензию на свою деятельность.

Для оплаты необходимо представить в российский Пенсионный фонд заявление и заключенный с ИП договор с расчетом стоимости. Подать заявление можно в отделениях ПФР и МФЦ, оказывающих услуги по маткапиталу. Еще вариант – отправить документы через портал «Госуслуг» или сайт ПФР.