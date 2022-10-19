19 октября после полудня перед виадуком в обе стороны выстроилась длинная пробка.

Причина в том, что сейчас на верхней части виадука укладывают асфальт, в связи с этим организовано реверсивное движение автотранспорта. Всю дорогу застелют новым асфальтом.

Латают виадук в рамках осенней кампании ямочного ремонта. В планах подрядчика ИП Овчинников — ремонт нескольких дорог и переулков в городе. Некоторые из них — ул. Освобождения и частично пер. Красноармейский — уже отремонтировали.

В общей сложности на ямочный ремонт из городской казны выделено более 7 млн руб.