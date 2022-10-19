После того, как в мкр. Заводском закрыли виадук, администрация «Глубокинского ПАТП» приняла решение организовать новый маршрут № 308 (124) «Каменск – Масаловка», на котором заводчане также могут добраться в Каменск.

По вопросам работы этого автобуса, а также автобусов, следующих по Каменскому району, нужно обращаться в диспетчерскую «Глубокинского ПАТП» по телефонам: +79094147779, 8 (86365) 9-54-71, 8 (86365) 9-54-37.

Работу автобусов №№ 5, 25, 115 и других, следующих по городу, надо обращаться в диспетчерскую ООО «Интертек» по тел.: 8 (86365) 5-12-40.