Военное положение вводится в четырех субъектах РФ — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом В. Путин заявил на заседании Совета Безопасности. Теперь Совфед 19 октября должен рассмотреть вопрос об утверждении военного положения.

Также в приграничных регионах РФ вводится «средний уровень реагирования», в остальных регионах ЦФО и ЮФО – уровень повышенной готовности, следует из указа Путина.

Во всех регионах РФ, кроме центра и юга России, вводится режим «базовой готовности», сообщает ТАСС.

Под военным положением понимается особый правовой режим. Он описан в Федеральном конституционном законе «О военном положении».

Что означает режим военного положения?

Изъятие у граждан имущества. В последующем государство должно будет это компенсировать.

Запрет забастовок, митингов, демонстраций, шествий и пикетов.

Запрет или ограничение выбора места жительства, запрет на выезд из страны.

Усиление охраны общественного порядка.

Комендантский час.

Военная цензура.

Запрет продажи оружия.

Введение контроля за работой объектов транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий и средств массовой информации.

Ограничение передвижения по территории, где объявлено военное положение.

Приостановка деятельности партий, общественных и религиозных объединений, если они ведут агитацию и (или) пропаганду, подрывающую оборону и безопасность страны.

Привлечение граждан к работам для нужд обороны и ликвидации последствий применения противником оружия, а также для восстановления объектов экономики.

Интернирование (изоляция) граждан страны, которая воюет с Россией.

Кроме того, граждане обязаны исполнять все требования и являться по вызову в органы власти и военкоматы.