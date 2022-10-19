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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Президент Путин объявил о частичной мобилизации

власть

Президент В. Путин ввел военное положение в четырех субъектах РФ

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Военное положение вводится в четырех субъектах РФ — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом В. Путин заявил на заседании Совета Безопасности. Теперь Совфед 19 октября должен рассмотреть вопрос об утверждении военного положения.

Также в приграничных регионах РФ вводится «средний уровень реагирования», в остальных регионах ЦФО и ЮФО – уровень повышенной готовности, следует из указа Путина.
Во всех регионах РФ, кроме центра и юга России, вводится режим «базовой готовности», сообщает ТАСС.

Под военным положением понимается особый правовой режим. Он описан в Федеральном конституционном законе «О военном положении».

Что означает режим военного положения?

  • Изъятие у граждан имущества. В последующем государство должно будет это компенсировать.
  • Запрет забастовок, митингов, демонстраций, шествий и пикетов.
  • Запрет или ограничение выбора места жительства, запрет на выезд из страны.
  • Усиление охраны общественного порядка.
  • Комендантский час.
  • Военная цензура.
  • Запрет продажи оружия.
  • Введение контроля за работой объектов транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий и средств массовой информации.
  • Ограничение передвижения по территории, где объявлено военное положение.
  • Приостановка деятельности партий, общественных и религиозных объединений, если они ведут агитацию и (или) пропаганду, подрывающую оборону и безопасность страны.
  • Привлечение граждан к работам для нужд обороны и ликвидации последствий применения противником оружия, а также для восстановления объектов экономики.
  • Интернирование (изоляция) граждан страны, которая воюет с Россией.

Кроме того, граждане обязаны исполнять все требования и являться по вызову в органы власти и военкоматы.

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