Снижение случилось за два года пандемии новой коронавирусной инфекции.

«К сожалению, пандемия ковида нас немножко откатила назад, и за последние два года мы суммарно потеряли 3,3 года в ожидаемой продолжительности жизни», – цитирует агентство РИА Новости замдиректора департамента Минздрава по организации медпомощи и санаторно-курортного дела Валерию Гульшину.

Отметим, ожидаемая продолжительность жизни в России к 2030 году должна достигнуть 78 лет. Такое поручение содержится в указе о национальных целях развития России, который президент Владимир Путин подписал 21 июля.