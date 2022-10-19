Каменские спортсменки из СШОР № 1 стали лидерами соревнований «Шиповка юных» среди легкоатлетов до 16 лет.

Всероссийские соревнования по легкоатлетическому четырехборью проходили с 8 по 18 октября в Адлере на стадионе СК «Юность». Помериться силами съехались сильнейшие спортсмены из разных уголков России, получившие приглашение от Минспорта РФ. Воспитанницы каменской СШОР № 1 – Анастасия Лядинская, Ульяна Ростенко, Нелли Цветкова, Таисия Куликова — выступали в возрастной категории до 14 лет. Поскольку спортсменки учатся в школе № 9, то все они приняли участие в командном первенстве среди городских школ.

В программу соревнований входили бег на 60 м, прыжки в высоту, метание турбокопья, бег на 600 м. Кроме этого, каменские спортсменки приняли участие в эстафетном забеге на 4 по 100 м, в котором конкурировали с легкоатлетами СКА Ростова. И каменчанки выиграли!

В итоге в командном первенстве каменчанки завоевали бронзу, оставив позади 15 проигравших команд.

В личном первенстве серебряным призером соревнований в метании турбокопья стала Анастасия Лядинская с личным рекордом 52 м 26 см. Тренируются спортсменки под руководством тренера высшей категории, отличника ФК и С Валентины Шпильковой.

Остается добавить, что с места событий велась прямая трансляция, и за блестящим выступлением наших спортсменок наблюдали многие каменчане.