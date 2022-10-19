Команда клуба «Тори» приняла участие в соревнованиях по каратэ «Осенняя звезда» для детей от 6 до 13 лет, которые проходили 16 октября в Шахтах.

Мероприятие, на котором состязались спортсмены пяти клубов из Шахт, Каменска и Красного Сулина, проходило в зале городской спортивной школы № 5.

Юные каратисты из Каменска-Шахтинского справились с волнением и на татами продемонстрировали отличную борьбу. По итогам турнира золото завоевали Даниил Попов, Родион Буценко, Мария Шеверева (у нее два первых места), Максим Рудаков.

Серебряными призерами соревнований стали Родион Буценко, Артем Максименко, Григорий Филиппов, Илья Карасев, Игорь Сечкарев, Максим Рудаков, Дмитрий Мясищев, Роман Дьяченко, Кирилл Чуписов, Кирилл Тимаков.

Бронза досталась Николетте Кочубей, Никите Василику, у которого два третьих места.