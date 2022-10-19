Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 19 октября 2022 года.

Знаменательные даты события

• 105 лет назад (1917) Временное правительство приняло постановление «Об учреждении торгово-промышленных палат» (6 октября по ст. ст.). Документ положил начало созданию территориальных торгово-промышленных палат в России.

• 105 лет назад (1917) указом Временного правительства в связи с назначением выборов в Учредительное собрание распущена Государственная дума четвертого созыва (6 октября по ст. ст.) – последняя Дума Российской империи. Ее официальные заседания прекратились еще до отречения Николая II, весь остальной период существования Думы ее члены проводили только частные совещания.

• 35 лет назад (1987) произошло крупнейшее падение индекса Доу-Джонса за всю его историю – на 22,6%. Оно вошло в историю как «черный понедельник» и привело к обвалу котировок на фондовых биржах по всему миру (австралийские потеряли к концу месяца свыше 40%, канадские – 20%, гонконгские – 45%, британские – 26%). Поводом для биржевого краха стали ракетные удары, нанесенные Ираном по нефтяным танкерам в Персидском заливе 15–16 октября 1987 г., а также закрытие лондонской торговой площадки из-за циклона.

• 15 лет назад (2007) совершено покушение на экс-премьера Пакистана и лидера оппозиционной Пакистанской народной партии Беназир Бхутто. Она прибыла на родину после 8 лет эмиграции, по пути из аэропорта Карачи рядом с ее кортежем прогремели два взрыва. Погибли 143 человека, ранены – более 500. Этот инцидент стал одним из крупнейших терактов по числу жертв в истории страны. Бхутто удалось выжить. В декабре 2007 г. она была смертельно ранена во время повторного покушения.

Персоны

• 50 лет назад родился Алексей Емельянов (1972), российский государственный деятель. Заместитель руководителя (2011–2015), руководитель (2015–н. в.) Департамента культурного наследия г. Москвы.

• 160 лет назад родился Огюст Луи Мари Николя Люмьер (1862–1954), французский предприниматель и кинорежиссер. Один из основоположников кинематографа. Вместе со своим с братом Луи создал фильмы «Выход рабочих с фабрики Люмьера», «Политый поливальщик», «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота», «Завтрак ребенка» и др.

• 105 лет назад родился Александр Сидоренко (1917–1982), советский геолог и государственный деятель, академик АН СССР. Автор трудов по геоморфологии пустынь, особенностям минералообразования в условиях пустыни, литологии осадочно-метаморфизованных толщ докембрия и др. Министр геологии и охраны недр СССР (1962–1963), министр геологии СССР (1965–1975). Лауреат Ленинской премии (1966).

• 95 лет назад родился Григорий Лордкипанидзе (1927– 2013), грузинский режиссер, народный артист СССР (1979). Директор и главный режиссер (1964–1967), художественный руководитель (1976–1980) Тбилисского академического театра им.К. Марджанишвили, директор и главный режиссер Руставского драматического театра (1967– 1976), художественный руководитель Тбилисского театра музыкальной комедии им. Абашидзе (ныне Тбилисский театр музыки и драмы им.В. Абашидзе; с 1985 г.). Поставил фильмы «Берега» (Государственная премия СССР; 1981), «Белые флаги» и др.

• 85 лет назад родился Андрей Мирзабеков (1937–2003), российский биохимик, академик РАН. Автор трудов в области механизмов функционирования транспортных РНК (рибонуклеиновых кислот), строения молекул ДНК и др. Директор Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН (1984–2003). Лауреат Государственной премии СССР (1969).

• 125 лет назад умер Джордж Мортимер Пулльман (1831– 1897), американский предприниматель и изобретатель. Основатель компании Pullman Palace Car Company (1867) по производству спальных железнодорожных вагонов (т.н. пульмановские вагоны) и др. общественного транспорта повышенной комфортности.

• 85 лет назад умер Эрнест Резерфорд (1871–1937), британский физик. Основоположник учения о радиоактивности и ядерной физики, создатель планетарной модели атома. Открыл альфа- и бета-излучение (1899), первым осуществил искусственную ядерную реакцию (1919), предсказал существование нейтрона (1921). Лауреат Нобелевской премии по химии (1908).

• 20 лет назад умер Игорь Грамберг (1922–2002), российский геолог, академик АН СССР. Автор трудов по нефтяной геологии Арктики и арктического шельфа. Участвовал в открытии Западно-Арктической нефтегазоносной провинции, создании карт рельефа дна Северного Ледовитого океана. Директор Всероссийского научно-исследовательского института геологии и минеральных ресурсов Мирового океана (1972–2002; ныне его имени). Лауреат Государственных премий СССР (1983) и РФ (1995).

• 20 лет назад умер Николай Рукавишников (1932–2002), российский космонавт, дважды Герой Советского Союза (1971, 1974). Участвовал в экспедициях на космических кораблях «Союз-10» (1971), «Союз-16» (1974), руководил экспедицией на космическом корабле «Союз-33» (1979). Президент Федерации космонавтики России (1981–1999).