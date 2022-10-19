Об этом «ПИКу» рассказал представитель группы «Помощь мобилизованным» атаман Глубокинского Юрта Донецкого казачьего округа СКВРиЗ Анатолий Павлович.

— Гуманитарную помощь, которую собрали жители Каменска-Шахтинского, жители и предприниматели Каменского района, организовавшие пункты сбора гуманитарной помощи в своих магазинах, СДК Березовый и группа «Помощь мобилизованным», доставили в подразделения 6-го Гвардейского отдельного мотострелкового казачьего полка им. Платова. Помощь направили штурмовым группам и артиллеристам, а также мобилизованным бойцам. Атаман СКВРиЗ в ЛНР Вадим Лисицын, военнослужащий 6-го полка отблагодарил всех жителей города и района за участие и поддержку воюющим на передовой воинам, — сообщил А Павлович. — Командир полка полковник Владимир Полуполтинных также передал благодарность всем неравнодушным за оказанную помощь и поддержку. Бойцы получили необходимые предметы быта, продукты, медикаменты и многое другое.

Можно присоединиться

Участники группы «Помощь мобилизованным» приступили к сбору очередной партии гуманитарной помощи нашим военным. Желающие оказать помощь в сборе груза могут обратиться к координатору группы Екатерине (тел.: +7 988 567 4592) или Анатолию (тел.: +7 909 403 2003).