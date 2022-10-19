В частности, он отметил, что в Ростовской области сохраняется контролируемая ситуация.

– В соответствии с указом Президента РФ сегодня в нашей области, как и в ряде других регионов страны, введен средний уровень реагирования. Все службы и ведомства в Ростовской области уже приступили к исполнению указа главы государства. Подчеркну, что для граждан особых изменений не предусмотрено. В Ростовской области не вводится запрет на передвижение в регионе и за его пределы. Обо всех новых решениях и о том, какие дополнительные меры будем вводить – в рамках тех полномочий, которыми сегодня своим указом наделил регионы глава государства, обязательно буду вас информировать, – сообщил в своем телеграм-канале губернатор.

Напомним, сегодня президент В. Путин ввел четыре уровня готовности на территории государства: