Эксперты Минздрава вновь заговорили о пользе физической нагрузки. На этот раз в связи с коронавирусом.

Так, главный внештатный специалист российского Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов сообщил, что регулярная физическая активность около 150 минут в неделю при нагрузке средней интенсивности снижает риск развития COVID-19 или его тяжелого течения. Также физические упражнения укрепляют иммунную систему и повышают сопротивляемость организма инфекционным болезням. Как утверждает эксперт, 20 минут в день приносят максимальную пользу.

По данным исследования испанских ученых, риск госпитализаций при COVID-19 был на 36% ниже у людей, регулярно занимающихся физической активностью. Риск смерти у этой группы пациентов был на 43% ниже, чем у менее активных сверстников.

Остается добавить, что физические нагрузки снижают риск возникновения ожирения, сахарного диабета 2 типа и почечной недостаточности.