О том, что строительная готовность детского сада на ул. Освобождения, 123а составляет 92%, представители компании застройщика ООО «Дон-Строй» сообщил заместителю министра экономического развития Ростовской области Елене Федотовой, приехавшей в Каменск с рабочим визитом.

По состоянию на 18 октября завершены все строительно-монтажные работы, проведены почти все коммуникации и выполнена внутренняя отделка. Осталось докрасить помещения, установить сантехнику, теневые навесы, дворовое оборудование, ограждение детского сада.