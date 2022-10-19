Первое место завоевали юные футболисты ДСФК им. Данцева 2016 г.р. на летнем первенстве Кубок «Новоколор».

Соревнования проходили в течение всего лета в х. Абрамовка. В них принимали участие по два состава 2016 г.р. из Белой Калитвы (ДФК «Калитва»), Каменска (ФК «Строитель» и ДСФК им. Данцева), Красного Сулина («Ника»).

В итоге, обладателем первого места стала команда 2016 г.р. ДСФК им. Данцева. Лучшим игроком турнира признан Александр Щербаков. Тренируются юные дарования под руководством Никиты Черемисова.