Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Данцевцы стали первыми на Кубке «Новоколор» по футболу  

спорт

Данцевцы стали первыми на Кубке «Новоколор» по футболу  

Опубликовано

Первое место завоевали юные футболисты ДСФК им. Данцева 2016 г.р. на летнем первенстве Кубок «Новоколор».

Соревнования проходили в течение всего лета в х. Абрамовка. В них принимали участие по два состава 2016 г.р. из Белой Калитвы (ДФК «Калитва»), Каменска (ФК «Строитель» и ДСФК им. Данцева), Красного Сулина («Ника»). 
В итоге, обладателем первого места стала команда 2016 г.р. ДСФК им. Данцева. Лучшим игроком турнира признан Александр Щербаков. Тренируются юные дарования под руководством Никиты Черемисова.

Похожие темы:

Другое в рубрике спорт

Вверх