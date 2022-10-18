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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Завтра выходит из печати новый номер газеты «ПИК»!

анонс номера

Завтра выходит из печати новый номер газеты «ПИК»!

Опубликовано

Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 41-го выпуска «ПИКа» от 19 октября 2022 года.

Читайте в номере:

  • Мрак кромешный устроил кто-то каменской пятиэтажке. Ни приготовить еду, ни постирать, ни искупаться, не говоря уже о телефонах-телевизорах. Почти сто семей по неизвестной причине лишены электричества и вынуждены скитаться по чужим углам »2, 3
  • Василий Юрьевич, приезжайте в Каменск почаще! В городе наблюдается «генеральная уборка». Вывезли свалки вдоль дорог, сами дороги внезапно отремонтировали, даже в самых неожиданных местах. Кусты подстригли… Народ поговаривает, мол, ждем губернатора в гости со дня на день. /2-3
  • Начальники в этом кресле не задерживаются. Рекорд пребывания в кресле руководителя департамента ЖКХ Каменска — шесть дней. И вот ушел уже четвертый подряд чиновник. /4-5
  • Обострение! Осеннее… Доктор Соловьева рассказывает, что с вами не так. /20-21
  • Многодетным отцам положена отсрочка. Даем ответы на актуальные вопросы, которые волнуют горожан в рамках частичной военной мобилизации »5
  • Двойной удар по кошелькам. Неприятный сюрприз готовят власти страны россиянам за месяц до Нового года. »12, 13

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