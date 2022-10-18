анонс номера
Завтра выходит из печати новый номер газеты «ПИК»!
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 41-го выпуска «ПИКа» от 19 октября 2022 года.
Читайте в номере:
- Мрак кромешный устроил кто-то каменской пятиэтажке. Ни приготовить еду, ни постирать, ни искупаться, не говоря уже о телефонах-телевизорах. Почти сто семей по неизвестной причине лишены электричества и вынуждены скитаться по чужим углам »2, 3
- Василий Юрьевич, приезжайте в Каменск почаще! В городе наблюдается «генеральная уборка». Вывезли свалки вдоль дорог, сами дороги внезапно отремонтировали, даже в самых неожиданных местах. Кусты подстригли… Народ поговаривает, мол, ждем губернатора в гости со дня на день. /2-3
- Начальники в этом кресле не задерживаются. Рекорд пребывания в кресле руководителя департамента ЖКХ Каменска — шесть дней. И вот ушел уже четвертый подряд чиновник. /4-5
- Обострение! Осеннее… Доктор Соловьева рассказывает, что с вами не так. /20-21
- Многодетным отцам положена отсрочка. Даем ответы на актуальные вопросы, которые волнуют горожан в рамках частичной военной мобилизации »5
- Двойной удар по кошелькам. Неприятный сюрприз готовят власти страны россиянам за месяц до Нового года. »12, 13