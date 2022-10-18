Россияне предпочитают откладывать на ремонт, обеспечение старости и отдых.

ВЦИОМ* опубликовал результаты опроса, который посвящен сбережениям россиян.

Доля жителей РФ, имеющих накопления, с 2010 года выросла почти в полтора раза (2010 г. — 30%, 2022 г. — 44%).

Среди респондентов деньги откладывают 50% мужчин и 38% женщин. Молодежь в возрасте 18-24 лет заначку делают 47% опрошенных, люди старшего возраста (53%); имеющие одно высшее образование или два (54-50%).

Треть респондентов заявили, что не имеют возможности откладывать на что-либо, и за 10 лет этот показатель практически не изменился.

В тройку целей, на что откладывают россияне, вошли ремонт квартиры, дома (19%); отдых/лечение (17%) и накопление денег на старость (16%). Также люди предпочитают копить на образование, покупку автомобиля и других дорогих вещей, а также просто про запас.

*Всероссийский центр изучения общественного мнения.