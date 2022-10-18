18 октября замминистра экономического развития РО области Е. Федотова вместе с первым замом главы администрации города С. Сухаревым побывали на дорогах Каменска, где проходит капремонт.

Как сообщает городская пресс-служба, чиновники проверили ход работ по капитальному ремонту внутригородских дорог. В частности ул. Горького, переулков Коммунистического и Крупской.

Администрация города сообщает, что замминистра также смотрела улицу Ворошилова. Судя по фото, чиновник побывала как раз там, где у нас канализационный апокалипсис. Каменчане надеются, что Е. Федотова впечатлена.